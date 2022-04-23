ضبط اثنين من العناصر الإجرامية وبحوزتهما بندقية و8 كيلو بانجو بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية إثنين من العناصر الخطرة بأسوان، بحوزتهما سلاح ناري ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بأسوان) بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيدرو- كمية من مخدر البودر– عدد من الأقراص المُخدرة – مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.