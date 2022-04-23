"مشرط طبي".. أداة "نشالة" لسرقة ضحاياها في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكي، من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، لها معلومات جنائية)، وبحوزتها (مبلغ مالي - صورة بطاقة رقم قومي باسم إحدى السيدات - سلاح أبيض "مشرط طبي") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من إحدى السيدات بأسلوب "النشل" عقب قيامهما بقطع حقيبة المجني عليها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزتها، وأمكن التوصل للمجني عليها.

وبتطوير مناقشة المتهمة أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" واعترفت بارتكاب (3 حوادث سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادها ضبط متعلقات خاصة بالمجني عليهم بمسكنها كما اعترفت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.