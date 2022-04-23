هل يتقاضى محمد صلاح أجرا مقابل إعلان "أنت أقوى من المخدرات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النجم العالمي محمد صلاح لا يأخذ أموالا مقابل الإعلانات التي يقوم بها لصالح الوزارة وآخرها إعلان "أنت أقوى من المخدرات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها عبدالمنعم حول إجراءات الحكومة للمتابعة والرقابة على التبرعات المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني.

وقالت نيفين القباج إن جميع الفنانين والمشاهير وعلى رأسهم اللاعب محمد صلاح لا يأخذون أي أموال من الوزارة مقابل إعلانات التوعية التي تقوم بها الوزارة من أجل توعية الشعب المصري.