وزيرة التضامن: منظمات المجتمع المدني شاركت بـ 2 مليار جنيه في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منظمات المجتمع المدني تشارك في المشروعات القومية للدولة، موضحة أن منظمات المجتمع المدني شاركت بنحو 2 مليار جنيه في مواجهة أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأضافت وزيرة التضامن: "قصرنا في الإدلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات، ولكن الصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: الجمعيات تنفق أموالها في مشروعات مثل سكن كريم وغيرها من المشروعات المهمة والجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعض وحدات الأسمرات على سبيل المثال ودور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة والاستثمار في البشر".​