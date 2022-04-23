8 توجيهات جديدة من محافظ الجيزة للمسؤولين برفع كفاءة هذه الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بعدد من الشوارع نطاق أحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وبحسب بيان اليوم، تابع المحافظ، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع وميدان السد العالي بحي الدقي، ووجه المحافظ بعدم استلام الأعمال قبل الانتهاء من كل الملاحظات الخاصة بالأرصفة وطبقة الرصف التي تم رصدها، والتأكيد على الشركة المنفذة، بالالتزام بجميع المواصفات المحددة.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة عدد من متفرعات الشوارع بنطاق حي الدقي وعلى رأسها شوارع بولس حنا والدكتور عبد الله الكاتب.

وكلف المحافظ، بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الفضاء الواقعة بمسار الشوارع الجاري تطويرها بتسويرها ورفع كفاءة محيطها لكي تتماشي مع أعمال التطوير الجارية.

وتفقد المحافظ أعمال رصف إحدى قطاعات شارع جامعه الدول العربية، مؤكداً ضرورة تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه نظرا لما يشهد الطريق من وجود العديد من المشروعات الحضارية الجاري ننفيذها التي قاربت علي الانتهاء وتضم مشروع مترو الانفاق ومطلع ومنزل محور الفريق كمال عامر.

ووجه المحافظ خلال الجوله برفع كفاءة النظافة وتكثيف ورديات العمل، إلى جانب توجيه حي العجوزة وجهاز السرفيس بنقل إحدى مواقف سيارات السرفيس من نهر الطريق بتقاطع شارع جامعه الدول العربية مع شارع السودان وتوفير مكان بديل لها.

وعاين محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بشوارع النيل ومراد والتحرير وشارل دي جول،

مشدداً على رئيس حي الدقي بسرعة الانتهاء من كل أعمال تحويلات المرافق الجاري تنفيذها بشارع شارل دي جول، لاستكمال مخطط تطوير ورفع كفاءة الطريق من طبقه الرصف وأرصفه المشاه.

ووجه المحافظ، رؤساء أحياء العجوزة والدقي برفع كفاءة النظافة والانارة ورفع الاشغالات من محيط الكنائس وذلك في إطار الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.