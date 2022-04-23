بروتوكول بين "الأوقاف وبنك مصر وفوري" لميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

وقعت وزارة الأوقاف، السبت، بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة فوري دهب للمدفوعات الإلكترونية، لميكنة صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيا.

وحضر توقيع البروتوكول، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب درة - رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، ووليد محمد مدير وعضو مجلس إدارة شركة فوري دهب للمدفوعات الالكترونية، ورؤساء مجالس إدارة المساجد التي سيتم إتاحة الخدمة بها.

كانت وزارة الأوقاف، أسماء مساجد النذور التي تم اعتمادها من رئيس القطاع الديني وعدد الصناديق بها.

وأوضحت أن فتح هذه الصناديق يخضع لرقابة الوزارة ويتم الفتح بناء على لجان مشكلة بمعرفتها.

ولفتت إلى أن العدد الإجمالي للمساجد التي بها صناديق نذور 192، بها 221 صندوق، و خمسة مساجد أخرى بمحافظة القاهرة مغلقة للصيانة والترميم.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، إن ذلك يأتي في سبيل تحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة المالية وتفعيلًا للقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021م المتضمن منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف سوى مساجد النذور.