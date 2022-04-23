محافظ القاهرة يضع إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالغفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وضع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب فهمي عبدالرؤوف هيكل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إكليلا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ 40 لعيد تحرير سيناء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا اليوم رمز للعزة والكرامة مؤكدًا على دور القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته والحفاظ على أراضيه ومشيدا بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.