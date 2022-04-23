نقيب الأشراف مهنئا بعيد القيامة: مناسبة للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ محمود الشريف نقيب الأشراف، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط في مصر والعالم، بعيد القيامة المجيد.

وقال نقيب الأشراف -في بيان له، اليوم، إن أعياد الإخوة الأقباط مناسبة يحتفل بها المصريون؛ للتأكيد على وحدة الصف والنسيج الوطني الواحد، مشددا على أن الأعياد تقوي روح المودة والترابط والتآلف فيما بيننا.

وناشد السيد محمود الشريف، جموع المصريين باستغلال تلك المناسبات لتوحيد الصف، وإظهار المودة والمحبة، والتأكيد على أن الوطن لجميع أبنائه دون تمييز في اللون أو الدين أو العِرق.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل، أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.