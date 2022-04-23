محافظ القليوبية يناقش مشروعات قطاع الصحة بشبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مشروعات قطاع الصحة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر، وذلك لمناقشة سرعة استلام قطع أراضي لإنشاء وحدات صحية عليها، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالوحدات الصحية الجاري تنفيذها وتذليل العقبات والمعوقات بمشروعات القطاع الصحي ككل، للانتهاء منه بنسبة 100%، وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ آخر المستجدات لمشروعات قطاع الصحة بمركز شبين القناطر ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تجرى أعمال إنشاء جديد لـ 26 وحدة صحية جديدة بقرى المركز.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع توفير 8 قطع أراضي لإنشاء 8 وحدات صحية وذلك بالتنسيق مع الأوقاف والزراعة، حيث جرى توفير قطعة أرض وتسليمها لإنشاء وحدة صحية عليها بقرية القشيش.

كما جرى التنسيق لبدء الأعمال والإنشاءات بدءا من غدًا بقرى نوب طحا والسلمانية وكفر الصهبي والمريج بعد أخذ الموافقات اللازمة وجاري التنسيق مع وزارة الزراعة للحصول علي موافقة قطعة أرض بقرية الأحراز كما أنه جار العمل بعدد 6 نقاط إسعاف بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 70 %، حيث أكد المحافظ أن الأراضي التي يتم توفيرها تكون مطابقة لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكل المواطنين من خلال تلك المبادرة.

وأوضح الهجان، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " يستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية، و148 عزبة وتابع، وسوف تبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة بالقليوبية لتشمل مراكز طوخ وقليوب و الخانكة.