شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 11 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها. - فاصوليا 11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيه ‏‎- البسلة 12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه ‏‎- ورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏- برتقال بلدى 5 جنيهات. -الفراولة 11 جنيها. -جوافة 14 جنيهات.