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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 11 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 23 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.

- فاصوليا 11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيه

‏‎- البسلة 12.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه

‏‎- ورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها.

‏- برتقال بلدى 5 جنيهات.

-الفراولة 11 جنيها.

-جوافة 14 جنيهات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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