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ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت ، وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريهزكى، وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والشورى المصرى، وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية والعامة.

 

 

وخلال السطور التالية ينشر الخليج 365 أبرز فقرات الاحتفال المقام من الساعة الواحدة ظهرا حتى بداية الاحتفال الرسمية الواحدة والنصف استقبال بالكنيسة وترانيم فريق الحياة الأفضل 

 

 

 *الفقرة*                  *التوقيت*    

 

الدخول موكب.          1:25 إلى 1:30

 

 

 

صلاة افتتاحية.        1:30 إلى 1:33

 

 

 

فريق Better life         ١.٣٣ إلى 1:53

 

 

 

قراءة كتابية            1:53 إلى 1:56 

 

 

 

كلمة راعى الكنيسة 

 

ق. يوسف سمير          1:56 إلى 2:05

 

 

 

 

 

فقرة صلاة                 2:05 إلى 2:10

 

 

 

 

 

 المايسترو ناير ناجى   2:10 إلى 2:19

 

 

 

 كلمة دكتور قس أندرية زكى

 

رئيس الطائفة الإنجيلية.*    2:20 إلى 2:50

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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