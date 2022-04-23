شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لم نشهد فى تاريخ الإسلام من هو أشد بذاءة من الجماعات الإجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف :"لم نشهد فى تاريخ الإسلام من هو أشد بذاءة وكذبًا من عناصر الجماعات الإجرامية ولو كانوا أهل دين لالتزموا أخلاقه لكنهم أدعياء متاجرون بالدين".

وأضاف جمعة فى تدوينات له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "من يتطاولون على الوطن من جماعات أهل الشر وأبواقهم من الخارج خونة وعملاء لا يعملون إلا فى حماية الأعداء"، مضيفًا :" المواجهة بين بناء الوعى وتزييفه من أهم خطوط المواجهة فى الوقت الراهن".

وكان وزير الأوقاف، أكد في خطبة الجمعة أمس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ، فكما تروي لنا السيدة عائشة (رضي الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وتقول (رضي الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا دخل العشرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ ، موضحًا أنه ينبغي علينا أن نتعرض لهذه النفحات ، كما أخبرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا" ، وأي نفحات وأي بركات أطيب من هذه الأيام الطيبة المباركة ، وإذا كان ما مضى من الشهر قد أحسنت فيه فاحمد الله (عز وجل) واسعى إلى المزيد ، وإن وجدت تقصيرًا فأمامك فرصة سانحة؛ فهذه الأيام العشر التي كان يجتهد فيها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما لا يجتهد في غيرها.