شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جولته بالعاشر من رمضان ويتفقد مقر مجموعة المصرية السويسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى مقر مجموعة شركات المصرية السويسرية، ضمن جولته التفقدية إلى المنطقة الاستثمارية "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية"، بالعاشر من رمضان.

وخلال تفقده ارجاء شركة المركزات، إحدى شركات المجموعة، بما فى ذلك مراحل الانتاج، استمع رئيس الوزراء إلى شرح أحمد السباعي، المدير العام للشركة، حول نشاط عمل مجموعة شركات المصرية السويسرية، التى تتواجد بالسوق المصرية منذ عام 1995، حيث أشار إلى أن المجموعة تضم شركة المصرية السويسرية للمركزات، والتى تم انشاؤها عام 2013 برأس مال 40 مليون جنيه مصري، على مساحة 6000 متر مربع، وذلك لتصنيع منتجات المركزات، والتى تشمل الصلصة، والمربى، والعصير، بطاقة انتاجية 3000 طن شهري، من خلال الاعتماد على خط انتاج معجون الطماطم، والفاكهة، بعبوات ومقاسات مختلفة سواء برطمان، أو صفيح، أو اكياس، وذلك سعياً لتلبية احتياجات وانماط الاستهلاك المختلفة.

ونوه المدير العام إلى أن منتجات الشركة تتمتع بسمعة طيبة وجودة عالية فى السوق المحلية، والعربية، وعلى المستوى الاقليمي، حيث تقوم بتصدير تلك المنتجات إلى عدد كبير من الدول، ويصل متوسط حجم صادرات الشركة إلى أكثر من 10 آلاف طن سنوياً، ولافتاً إلى أن هذا الصرح الضخم يعمل بأياد مصرية 100% مدربة وذات كفاءة عالية، يصل عددها إلى نحو 700 موظف بالشركة.

وأضاف المدير العام أن المجموعة تتضمن أيضا شركة المصرية السويسرية للمكرونة برأس مال 100 مليون جنيه مصري، وتحتوى على مطحن دقيق فاخر تصل طاقته الانتاجية إلى 24 ألف طن شهري، وكذا مصنع المكرونة بطاقة انتاجية تصل إلى 7500 طن شهري، مقام على مساحة 44 ألف متر مربع.