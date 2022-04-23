شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة قبة جامعة القاهرة باللون الأخضر احتفالا باليوم العالمي للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضيئت قبة جامعة القاهرة باللون الأخضر مساء أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأرض والذي يحتفل به العالم سنويًا يوم 22 أبريل من كل عام لإظهار الدعم لحماية البيئة ونشر الوعي بقضايا البيئة والمناخ للحفاظ على كوكب الأرض.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن استراتيجية الجامعة في التحول إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة شاركت بعدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27 نوفمبر المقبل 2022، ومن أبرزها: استحداث برامج جديدة في مجال العلوم البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي، وإقامة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب حول قضايا تغيرات المناخ، وإطلاق دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، وبحث تنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة على مؤتمر تغير المناخ cop27 بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية، إلى جانب تنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ للدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصري، وإطلاق مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، والعمل على تقديم مقترحات تشريعية للبرلمان المصري حول تغيرات المناخ وتأثيراتها المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن كليات جامعة القاهرة ستنظم طوال الأسبوع الأخير من شهر أبريل عدد من الندوات والمحاضرات وورش العمل للتوعية بالتغيرات المناخية والتكيف معها لتغيير السلوك بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأساتذة.