الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء جولة بعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان يرافقه عدد من الوزراء لتفقد سير العمل بهذه المصانع. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض تقرير مجموعة العمل المصغرة التي وجّه بتشكيلها خلال آخر اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية، لوضع استراتيجية تحفيز الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من مقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

           

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا