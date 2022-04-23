شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الأوكرانية: قتلنا 21 ألفا و600 روسى ودمرنا 69 مقاتلة منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا القوات الروسية إلى 21600 قتيل، وتدمير 2205 دبابات حربية، و403 أنظمة مدفعية، منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 69 وحدة مضادة للطائرات، و177 مقاتلة و154 طائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى 1543 مركبة حربية و8 مراكب و76 خزانات وقود.

وأضحت أيضا أنها دمرت 182 طائرة مسيرة، و27 آلية خاصة، و4 أنظمة قاذفات OTRK / TRK / mobile SRBM.