حدث ليلاً| الأهلي يبلغ نصف نهائي الأبطال.. ووزير التعليم ينشر معلومات عن اختبار TOFAS

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نسر الأهلي يقهر جحيم كازابلانكا ويبلغ نصف نهائي الأبطال

بلغ الأهلي دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله الثمين مع الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

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يعقد الثلاثاء المقبل.. وزير التعليم ينشر معلومات عن اختبار TOFAS

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على امتحان TOFAS الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكل الصفوف الدراسية قبل الجامعية.

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بالفيديو.. السيسي يتفقد أعمال تطوير امتداد طريق القاهرة/السويس

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكباري التي تم إنشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضيه الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليًا.

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"الزراعة" توضح أسباب ارتفاع سعر طن الفول

شهدت أسعار الفول اليوم ارتفاعًا وصل إلى 100 جنيه في الكيلو الواحد، ليسجل سعر الفول البلدي "رفيع الحبة" 14 ألف جنيه للطن.

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إجازة العيد و"العمال" وتعديل قانون غسل الأموال.. ننشر حصاد الوزراء في أسبوع (إنفوجرافيك)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل "إنفوجرافيك" سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 حتى 22 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بمدينة مزار الشريف ويعزي الشعب الأفغاني

أدان الأزهر الشريف الحادث البشع الذي استهدف مسجدًا بمدينة مزار الشريف شمال أفغانستان، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

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الآن.. قمر التربيع الأخير لشهر رمضان يزين سماء مصر والوطن العربي

يشرق الآن قمر رمضان في طور التربيع الأخير، سماء مصر والوطن العربي، ويبقى يزين السماء لبقية الليل، وهو من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس السبت.

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ارتفاع حرارة وأمطار رعدية في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعًا طفيفًا للحرارة في بدايته على أن تستقر الحرارة عند نفس المستويات خلال فترة منتصف الأسبوع، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعًا جديدًا في نهايته على أغلب الأنحاء، حتى يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022.

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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب البوسنة والهرسك

هز زلزال قوي البوسنة والهرسك مساء الجمعة.

وقال مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد) في مدينة بوتسدام بألمانيا إن الزلزال، الذي وقع مساء الجمعة الساعة 1107 بالتوقيت المحلي (2107 بتوقيت جرينتش) كان بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر.

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الاتحاد الأوروبي يجد حلًا لدفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات

قالت المفوضة الأوروبية إن شركات دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

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أوكرانيا ترجح إمكانية فتح ممر للهروب من ماريوبول اليوم السبت

أعربت السلطات الأوكرانية عن أملها في إمكانية فتح ممر هروب اليوم السبت للسماح بإجلاء المواطنين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

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