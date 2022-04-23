1.8 مليار تكلفة 3 ملفات رئيسية للتطوير بالمحافظات..اقرأ التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات الأخيرة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى وبحضور اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، التطرق لقضايا تعمل عليها الوزارة تتعلق بالمحليات.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية أن الوزارة حريصة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات، موضحا أن الوزارة معنية الآن بثلاثة ملفات رئيسية وهى مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار 1.8 مليار جنيه.

وتتضمن استثمارات مبادرة حياة كريمة ، حسبما أعلنت الوزارة مسبقا، إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالى 332 مجمع جارى إنشائها حالياً ويضم كل مجمع مركز تكنولوجي مطور، مقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد، كما تبلغ مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء حوالى 523 مشروع حيث تتضمن إنشاء 182 سوق و 163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة.

ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022 وتم تحويل الدفعات المقدمة للمحافظات بإجمالى 440 مليون جنيه للتعاقد الفوري مع جهات التنفيذ، كما يذكر أنه روعى في تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمرانى جيد ، وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة في كل قرية ، بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء.