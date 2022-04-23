شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: تدمير 9 دبابات و3 أنظمة مدفعية و18 مركبة مدرعة روسية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات الأوكرانية، تدمير 9 دبابات و3 أنظمة مدفعية و18 مركبة مدرعة روسية خلال 24 ساعة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

قالت السلطات البريطانية، إن تصريح وزارة الدفاع الروسية عن أساليب قتالية جديدة إقرار بتعثر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن سيطرة روسيا على أوكرانيا هو "احتمال واقعي" لكنه أضاف أن الوضع "لا يمكن التنبؤ به".

وفي حديثه لسكاي نيوز الجمعة ، سُئل جونسون عما إذا كان يقبل تقييم مسؤولي المخابرات الغربيين بأن فوز الروس في الحرب في أوكرانيا كان سيناريو محتمل.

أجاب جونسون: " انظر، أعتقد أن الشيء المحزن هو أن هذا احتمال واقعي، نعم ، بالطبع. [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لديه جيش ضخم ولديه موقف سياسي صعب للغاية لأنه ارتكب خطأ فادحًا".