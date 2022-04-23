​​6 مليارات منح وتبرعات.. تفاصيل طلب مناقشة عامة على جدول الشيوخ اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدمت النائبة سها عبدالمنعم عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة يناقشه، اليوم السبت المجلس خلال جدول أعمال بالجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

ويتعلق طلب المناقشة العامة المقدم بإجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

ومن المقرر أن توضح وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأشارت النائبة سها خلال طلب المناقشة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2019.

ولفتت إلى أن حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تنامي منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر أکتوبر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومانتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية 2 مليون و222 ألف و520 جنيهًا، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية.