بعد نجاح "هجين 300".. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حمدي الموافي، الخبير الزراعي والحاصل على الميدالية الذهبية من معرض جنيف الدولي للاختراعات، إن أرز السوبر "هجين 300"، يعد خطوة تسعى من خلالها الدولة لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الأرز، من خلال العمل على أكثر من صنف في الوقت نفسه، موضحًا أننا نمتلك 9 أصناف محسنة وراثيًا يتم حاليًا اختبار 3 منها.

وأضاف الموافي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجب معرفة التحديات التي تمنعنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تتمثل في تحديد المساحات نظرًا لاستهلاك محصول الأرز لكميات كبيرة والثانية عدم وجود ثقافة زراعة الهجين، لافتًا إلى أن صنف أرز السوبر يوفر 30% من المياه المستهلكة وسترتفع في الأصناف الجديدة.

وبدأ موسم حصاد الأرز منتصف شهر سبتمبر وينتهي منتصف نوفمبر، كما يبلغ متوسط إنتاج الفدان من الأرز الشعير يصل إلى 4 أطنان، وتقدر المساحة المسموح بزراعتها هذا الموسم من الأرز بمليون و74 ألف فدان، تنتج ما يزيد عن 4 ملايين طن أرز شعير بما يكفي الاستهلاك المحلي الذي لا يزيد عن 3.2 مليون طن سنويًا من الأرز الأبيض مليون.