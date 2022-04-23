شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا وتوضح مواعيد عمل المراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين الذين لم يحصلوا علي لقاح كورونا بالقيام بالتسجيل علي البوابة الالكترونية لحجز اللقاح للحصول عليه في أقرب وقت.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح آمن ويقي من العدوى بنسبة كبيرة ووسيلة آمنة لمنع المضاعفات.

وتابعت، لو لسه مأخدتش لقاح فيروس كورونا فرصة إنك تاخده في رمضان، فسجل الأن على موقع وزارة الصحة أو زور أقرب محطة مترو فيها لقاح بدون تسجيل.

وأضافت الوزارة، أن مواعيد عمل مراكز اللقاحات في شهر رمضان من 9 الي 3 عصرا ومن 7 الي 9 مساء وجميع مراكز تلقي اللقاح تعمل طوال أيام الأسبوع ماعدا مركز أرض المعارض بمدينة نصر و أكاديمية الفنون بالجيزة ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية إجازة يوم الجمعة.

وأوضحت أنه يمكن لمزيد من الاستفسار الاتصال بالخط الساخن: 15335 .