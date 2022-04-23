شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر.. طقس حار نهارا على القاهرة والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا بالحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 26

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 العظمى 28

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 32