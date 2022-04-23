"الزراعة" توضح أسباب ارتفاع سعر طن الفول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الفول اليوم ارتفاعًا وصل إلى 100 جنيه في الكيلو الواحد، ليسجل سعر الفول البلدي "رفيع الحبة" 14 ألف جنيه للطن.

قال الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم البقوليات في معهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، إنه حاليًا يتم الإعداد لعملية الحصر النهائي لمحصول الفول، مشيرًا إلى أن هناك تراجع محدود في المساحات عن العام الماضي.

وأضاف عزمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المساحة المزروعة بالفول تراجعت لـ90 ألف فدان بفارق 30 ألف فدان عن العام الماضي، نتيجة عدة أسباب أهمها التوسع في الزراعات الاستراتيجية مثل القمح، والبنجر، والبرسيم.

ولفت عزمي إلى أن زراعات البقوليات لا تحتاج لمخصصات مائية كبيرة، كما أنه يمكن زراعته في الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى زراعة من 350 إلى 400 ألف فدان فقط، مضيفًا: "الفترة المقبلة ستشهد تطوير المساحات وتطوير الأصناف".

وفي ذات السياق أكد الدكتور علاء البحراوي أخصائي البساتين بإدارة الخضر التابعة لوزارة الزراعة، أن الأسعار ستنخفض في الأسواق بسبب زيادة معدلات الاستيراد وليس بسبب زيادة المساحات المزروعة بالفول.

ولفت البحراوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أنه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك ستنخفض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن التذبذب في التسعير راجع لتلاعب التجار، مضيفًا أن مصر تعرضت في التسعينيات لفيروس قضى على العديد من المساحات المزروعة بالفول.