​​الاثنين.. توزيع جوائز "ارسم الحكاية واكسب معايا" بالحديقة الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن توزيع جوائز مسابقة "ارسم الحكاية واكسب معايا" في حفل ختام ليالي "أهلاً رمضان" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب يوم الاثنين المقبل، الموافق 24 رمضان والتي تم الإعلان عنها وإذاعتها على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، وهي عبارة 30 حلقة.

وأوضح ناصف أنه تقدم للمسابقة حوالي 500 لوحة لعدد 400 طفل وطفلة ما بين الأون لاين ولوحات قام الأطفال بتسلميها في مقر المركز والحديقة، وتم عرض اللوحات المشاركة على لجنة تحكيم متخصصة على مدار يومين، وانتهت اللجنة لاختيار 60 لوحة، تم فرزها بعناية واختيار أفضل 15 لوحة لتفوز بجوائز مالية قدر كل منها 500 جنيها، والبقية وعددهم 45 لوحة تفوز بشهادات تقدير وجوائز عينية وإصدارات من المركز القومي لثقافة الطفل.

وأضاف رئيس المركز، أن لجنة تحكيم مسابقة "ارسم الحكاية واكسب معايا" قد تكونت من الدكتور رضوان رضوان زحام، الدكتور هانم صبره، أميرة صبري، مروة طلبة، أوجيني صبحي، ميسرة خيري صالح مقرر اللجنة.​