طقس السبت: لطيف نهارًا.. وسحب ركامية رعدية في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تميل نحو الارتفاع الطفيف بداية من غدٍ السبت، ويكون الطقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على المناطق الداخلية من الشمال امتدادًا للقاهرة، يميل للحرارة على شمال ووسط الصعيد ويكون حار جنوبًا، ومائل للبرودة إلى بارد ليلًا على مناطق شمال ووسط الجمهورية، لطيف جنوبًا.

كما تكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور السحب المرتفعة على بعض المناطق الشمالية والمتوسطة على القطاع الغربي من الجمهورية، مع فرصة لتشكل سحب ركامية بالمناطق الحدودية بأقصى الجنوب الشرقي قد يصحبها الرعد أحيانًا.

حركة الرياح معتدلة إجمالًا قد تنشط نسبيًا بأقصى الجنوب الشرقي مع إثارة للرمال، كما يصحبها هبات نشطة أحيانًا على مناطق من شمال الجمهورية وخليج السويس.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا، والبحر الأحمر معتدًلا بأغلب مناطقه قد يميل نحو الاضطراب النسبي بمناطقه الشمالية بالإضافة إلى خليج السويس، كما تتشكل الشبورة صباحًا على مناطق من شمال الجمهورية ، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

القاهرة 29/16

الإسكندرية 24/14

مرسى مطروح 22/14

دمياط 23/14

بورسعيد 22/18

العريش 21/16

المنصورة 28/13

كفر الشيخ 27/12

دمنهور 27/12

طنطا 28/13

شبين الكوم 28/14

الزقازيق 28/14

العاشر من رمضان 29/14

الإسماعيلية 29/13

السويس 29/16

الفيوم 30/15

بني سويف 30/16

المنيا 30/15

أسيوط 32/15

سوهاج 33/17

قنا 35/18

الأقصر 35/19

أسوان 37/21

شرم الشيخ 33/22

الغردقة 30/20

مرسى علم 29/21

حلايب 30/23

الخارجة 35/17

سيوة 31/16

نخل 29/12

سانت كاترين 24/10