وزير القوى العاملة: 27 لجنة فرعية بالمحافظات للإشراف على الانتخابات النقابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 15 إلى 21 أبريل 2022- حيث عقد وزير القوى العاملة اجتماعًا مهمًا مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026، وتشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، وتسليم 4275 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة وبني سويف ودمياط.

كذلك تم توزيع 189 عقد عمل لذوي القدرات، ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف، و40 شهادة لخريجي الدورات التدريبية على 3 مهن بالقاهرة، وتحديد إجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد الفطر المبارك في القطاع الخاص، وتعيين 11894 شاباً منهم 129 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات، تحويل 5.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن، ومليون جنيه تعويض لورثة مصرى في حادث سير بقطر.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعًا مهمًا مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية في الدورة الجديدة 2022- 2026، وأصدر توجيهات فورية لـ 27 مديرية للقوى العاملة في المحافظات، بتشكيل لجنة في كل مديرية برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعددًا من الأعضاء، لقبول طلبات الترشح والإشراف على العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث.