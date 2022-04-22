تحصد 5 فدان في الساعة.. ما هي المعدات التي ظهرت خلال افتتاح الرئيس موسم حصاد القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارة حصاد "الذهب الأصفر" من مشروع توشكي بمحافظة أسون، وسط حالة من الترقب للحفاظ علي كل حبة قمح، حيث ظهرت العديد من المعدات الحديثة التي لم تشاهد من قبل.

كشف الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح، موضحاً أن الاستعدادات كانت مبكرة من أول يوم في شهر رمضان كريم تحت إشراف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الأشقر، في تصريحات خاصة، اليوم الجمعة: إن إجمالي المعدات التي تعمل في مشروع توشكي هي معدات حديثة تم استيرادها من دولتي روسيا وإنجلترا وصلتنا بعد حصاد العام الماضي، مشيراً إلي عمل 40 كومباين حصاد بعرض يتراوح من 6-7 متر منهم 22 كومباين جديد، يعاونهم 16 جرار بـ 16 ديسك تأمين.

وأوضح رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن هذه المعدات لديها قدرة على حصاد 5 فدان خلال الساعة الواحدة، بمعدل 40 إلي 50 فدان يومياً دون إهدار في الحبوب، مؤكداً أنه تم حصاد ألف فدان أمس خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعد المساحة المنزرعة بتوشكي هي 65 ألف فدان.

وأضاف رئيس قطاع الآلية: تم إرسال نفس المعدات مشروع الفرافرة 10 كومبين، 6 جرار بـ 6 ديسك تأمين، حيث تبلغ المساحة 9 آلاف فدان قمح، لافتاً إلي أن القطاع يمتلك معدلات قديمة بعض الشئ من دولة ألمانيا.

وأشار إلي أن إجمالي عدد المشغلين علي المعدات بلغ 150 مشغل، مضيفا: أن هؤلاء لديهم خبرة 30 سنة في هذا المجال .

الجدير بالذكر أن الموسم شهد زراعة أكثر من 3 مليون و 660 ألف فدان بزيادة تصل لـ 260 ألف فدان عن العام السابق.