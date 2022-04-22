"جريمة الصحاب في رمضان".. تهرب من محبوبته فقتلته بمساعدة صديقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات اختفاء طالب جامعي بالقاهرة الجديدة، وتبين أن زميلته استعانت بصديقه للتخلص منه لتهربه من زواجه منها.

تحريات المباحث أشارت إلى أن فتاة عشرينية سئمت مماطلة محبوبها وتكرار وعده لها بالزواج بعد علاقة عاطفية جمعتهما فقررت الانتقام منه.

استغلت الطالبة الجامعية خلاف مالي بين القتيل وصديق مشترك بينهما، واتفقا على استدراجه بزعم حل الخلاف المالي لكن أمرًا كان يحاك في الخفاء.

لم يكد يصل طالب كلية الطب مكان المقابلة المحدد سلفًا حتى عاجلته حبيبته وصديقه بسكين ليسقط جثة هامدة في الحال قبل أن يتك كشف أمرهما وضبطهما.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام إلى النيابة العامة للتحقيق.