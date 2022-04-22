الجيزة تبدأ إصلاح التصدع بأحد الباكيات بطريق مزلقان مني الأمير بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

رصدت محافظة الجيزة وقوع تصدع بجزء من طبقة أحد باكيات الطريق المؤدي لمزلقان مني الأمير بمدينة الحوامدية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة وسرعة معاينة موقع الهبوط للعمل على إصلاحه لعدم إعاقة حركة سير المواطنين.

وقد عاين إبراهيم الشهابي نائب المحافظ موقع الهبوط واللجنة المشكلة والتي ضمت المهندس محمد عبد السلام رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة واللواء كمال عزت رئيس مجلس مدينة الحوامدية وممثلي ري الجيزة .

وقد تم معاينة أسفل الكوبري من خلال الحفار للاطمئنان على سلامة الكوبري حفاظاً على سلامة المواطنين والتي أوصت بإجراء غلق جزئى لموقع الهبوط بمنطقة مزلقان منى الأمير وجاري تنفيذ أعمال الترميم للوصول لأعلي معايير الأمان بالطريق ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة علي سرعة الاستجابة لشكاوى مواطنيها والتعامل الفوري حيالها .