وزير الري: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، وذلك لمناقشة الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة ١٦-١٩ أكتوبر المقبل.

وقال عبد العاطى، في بيان له الجمعة، أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

وأضاف: إن هذا الحدث السنوي الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وأوضح وزير الري، أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام ٢٠١٨ ، حيث تم تنظيم إسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه في موعدهما ، على الرغم من توقف إنعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا المستجد ، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلي مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات إفتراضياً.

وأضاف عبد العاطي: إن وزارة الموارد المائية والري نظمت جلسة خلال المنتدى العالمي للمياه والذي عقد في السنغال خلال شهر مارس الماضي تحت عنوان "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بهدف عرض النتائج التي تم التوصل إليها بهذا الشأن خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، وإعداد الرسائل والتي سيتم صياغتها بشكل نهائي خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣ ، مشيرا إلى أنه تم وضع نسختي إسبوع القاهرة الرابع والخامس للمياه على خارطة الطريق للإعداد لهذا المؤتمر الأممي الهام.