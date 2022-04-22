مي رجائي عطية عن إقامة "المحامين" تأبين لوالدها: نكتفي بما تم من تكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

وجهت مي رجائى عطية، ابنة نقيب المحامين الراحل، رسالة إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية.

وقالت في منشور عبر صفحة رجائي عطية على فيس بوك: منذ اللحظة التي لقي فيها النقيب الراحل ربه حاملاً رسالة المحاماة في محراب العدالة بين زملائه وتلاميذه وأبنائه في مشهد يتمناه كل محام وهب نفسه للعلم والمحاماة وقيمها ، فقد منَّ الله عليه بآيات وصور من التكريم فاقت كل توقع.

وأضافت: ولم يتوقف دعاء محبيه وتلاميذه وأصدقائه له ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وتابعت: بالنسبة للمقترح الصادر عن المجلس بعمل حفل تأبين فإننا نرى الاكتفاء بما تم من تكريم سيرًا على نهج الفقيد الراحل والذي نعتقد أنه لم يكن ليرغب في مثل ذلك.. والله أعلم.

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