مصدر: جار إصلاح عطل الخط الثالث بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

أكد مصدر مسئول بهيئة مترو الأنفاق، أنه جار إصلاح العطل الذي وقع منذ نحو ساعة، بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق خط العتبة - عدلي منصور، وبالتحديد في إحدى قطارات بين محطة الأهرام وكلية البنات في اتجاه القطارات، مشيرا إلى انه جار سحب القطار المعطل.

وذلك بعد حدوث زحام وتكدس بين الركاب داخل المحطات وأرصفة انتظار القطارات، وهو ما دعا إدارة المترو إلى محاولة تلافي العطل لتجنب استمرار الازدحام.

وقد امتنع العاملون بشابيك التذاكر من صرف تذاكر الجمهور الركاب، خلال فترة العطل إلى جانب السماح للركاب باسترجاع التذاكر بعد معرفتهم بتعطل الحركة.