شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة 6 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة فجر يوم السبت الموافق 23 أبريل وحتى الساعة العاشرة صباح نفس اليوم، نظراً لتأثر خط المياه قطر 800 مم على كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو بأعمال ممشى أهل مصر.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل.