"المشاط" تعرض على وزير اقتصاد الكاميرون التعاون فى مجالات الزراعة والطاقة

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، الأمين عثمان، وزير الاقتصاد الكاميرونى، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2022 التى تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وحضر اللقاء السفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمناوب بمجموعة البنك الدولي.

وخلال اللقاء أشارت "المشاط"، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول قارة أفريقيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائى، مشيرة إلى أهمية عودة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكاميرونية التى عقدت الدورة السادسة منها خلال عام 2010، كما بحثت تفعيل مذكرة التفاهم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموقعة فى وقت سابق بين البلدين، بهدف تنمية القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.

ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى الخبرات المصرية المتراكمة فى قطاعات التنمية المختلفة وعلى رأسها البنية التحتية وتدشين المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل فرصة جيدة للتعاون مع الكاميرون ونقل الخبرات والتجارب لتعزيز جهودها التنموية.