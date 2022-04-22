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شكرا لقرائتكم خبر عن "المشاط" تعرض على وزير اقتصاد الكاميرون التعاون فى مجالات الزراعة والطاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، الأمين عثمان، وزير الاقتصاد الكاميرونى، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي لعام 2022 التى تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وحضر اللقاء السفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمناوب بمجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء أشارت "المشاط"، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول قارة أفريقيا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم الاستفادة من جهود التعاون الإنمائى، مشيرة إلى أهمية عودة انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الكاميرونية التى عقدت الدورة السادسة منها خلال عام 2010، كما بحثت تفعيل مذكرة التفاهم فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموقعة فى وقت سابق بين البلدين، بهدف تنمية القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى الخبرات المصرية المتراكمة فى قطاعات التنمية المختلفة وعلى رأسها البنية التحتية وتدشين المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل فرصة جيدة للتعاون مع الكاميرون ونقل الخبرات والتجارب لتعزيز جهودها التنموية.
وزيرة التعاون مع وزير الاقتصاد الكاميرونى
وبحث الجانبان أهمية توسيع نطاق الشراكة فى إطار التعاون بين بلدان الجنوب، وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وأكدا على الانفتاح على كافة فرص التعاون فى مختلف مجالات التنمية.
ودعت وزيرة التعاون الدولى، وزير الاقتصاد الكاميرونى للمشاركة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى المقرر عقده خلال الربع الأخير من العام الجارى، فى إطار التنسيق وتبادل وجهات النظر حول أهمية التعاون متعدد الأطراف وتنسيق الرؤى قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى مصر بنهاية العام الجاري.
وتطرق الوزيران إلى التحديات التى تواجه الدول النامية والناشئة بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، وضرورة إدراك مؤسسات التمويل الدولية للتحديات التى تواجه هذه الدول والتوصل إلى آليات عاجلة لدعم جهود التنمية فى الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
كما بحثا التعاون المشترك بين مصر والكاميرون فى مجال الزراعة فى إطار التعاون الثلاثى بين مصر والكاميرون ومنظمة الأغذية والزراعة، فضلا عن مناقشة التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة على مستوى التعاون الفنى والتدريب.
رانيا المشاط تبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الكاميروني
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2022، والتى تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامى 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التى فُرضت بسبب جائحة كورونا.
وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجارى، فى وقت تواجه فيه جهود التنمية فى العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمى، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.
وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث فى عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التى تواجه الدول النامية والناشئة فى مصر.