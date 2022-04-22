أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا تهريب بضائع وتحرير 1500 مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، تكثيف جهوده خلال 24 ساعة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 6 قضايا.. وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن تحرير 1519 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 239 حكم قضائي متنوع. وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط (5) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.