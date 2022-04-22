جثة مطعونة في شقة ابنها المُعاق.. كيف أوقعت الداخلية قاتل عجوز الغربية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في الغربية.

تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز داخل مسكنها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وأضاف أن المجني عليها جارة جدته وأنه على علم بأنها مقيمة رفقة نجلها "معاق ذهنياً"، فعقد العزم على سرقتها وعقب دخوله فوجئ بتواجد المجني عليها بصالة الشقة فحاولت الاستغاثة، إلا أنه بادرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك قام بالبحث عن أي أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا أنه لم يعثر على شيئ فلاذ بالهرب، وأرشد عن السلاح المستخدم.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.