تخفيضات تصل لـ 25 %.. ننشر أسعار "كعك العيد" بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

طرحت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة.

وقالت الشركة، إنه سيتم توفير المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، مؤكدة أنه سيتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 25%.

وحددت شركة مخابز القاهرة الكبرى، أسعار منتجات مخبوزات عيد الفطر، وذلك على النحو التالي:

علبة كعك مشكل عادي 1 كجم بسعر 70 جنيهًا.

علبة كعك مشكل عادي 2 كجم بـ 160 جنيهًا.

علبة كعك مشكل عادي 3 كجم بـ 235 جنيهًا.

علبة كعك مشكل عادي 4 كجم بـ 310 جنيهات.

علبة كعك مشكل عادي 5 كجم بـ 490 جنيهًا.

علبة كعك مشكل عادي معبأ في علبة باغة شفاف زنة 1.5 كجم بـ120 جنيهًا.

علبة كعك مشكل شفاف عادي، زنة 2 كجم بـ170 جنيهًا.

علبة كعك مشكل شفاف عادي 3 كجم بـ245 جنيهًا.

علبة كعك مشكل مكسرات زنة 2 كجم بـ200 جنيه.

علبة كعك "كرتون" مشكل مكسرات زنة 3 كجم بـ300 جنيه.

كيلو بسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا.

كيلو الكعك السادة 75 جنيهًا.

كيلو الكعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو .

كيلو الكعك بالمكسرات 110 جنيهًا للكيلو.

كيلو بيتي فور عادي 75 .

كيلو بيتي فور سابلية 100 جنيه .

كيلو بيتي فور لوكس 100 جنيه.

كيلو بيتي فور عادي 75 جنيهًا.

كيلو بيتي فور لوكس 100 جنيه.

كيلو غريّبة سادة بـ 105 جنيها للكيلو.

كيلو غريبة باللوز 105 جنيهات.

وأشارت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إلى أنها ستوفر أكثر من 25 طنًّا من منتجات الكعك والبسكويت بكل أنواعها في منافذ التابعة للشركة، والتي تصل إلى 15 منفذًا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنةً بأسعار الأسواق الأخرى بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم قد تصل لـ15% لطلبات الجملة الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.