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لفتة إنسانية ووطنية.. مظهر شاهين يعلن تبرع نجيب ساويرس بـ 100 ألف جنيه لمؤسسة خيرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جنة للأعمال الخيرية، تبرع المهندس نجيب ساويرس تبرع بمبلغ مائة ألف جنيه للمؤسسة.

وقال شاهين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك:"في لفتة إنسانية ووطنية وخيرية تبرع المهندس نجيب ساويرس بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب مؤسسة جنة للأعمال الخيرية، وذلك من أجل دعم أنشطتها، وفي مقدمتها كفالة الأيتام ورعاية الفقراء وإعمار المساجد وتوصيل المياه للمنازل والقري الفقيرة وتقديم جميع الخدمات الخيرية لجميع المصريين في كل ربوع جمهورية مصر العربية والمؤسسة إذ تحرص علي تقديم هذه الأنشطة ".

وتوجه رئيس مجلس الأمناء، بالشكر للمهندس نجيب ساويرس وجميع المخلصين الداعمين للعمل الخيري تأكيدا على العمل من أجل الارتقاء بهم وبمنظومة العمل الخيري في مصر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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