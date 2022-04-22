شكرا لقرائتكم خبر عن تغيُّر المناخ والاستثمار فى الكوكب شعار لاحتفالات العالم بيوم الأرض الـ52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اكثر من مليار شخص اليوم الجمعة خلال احتفالاتهم بالذكرى الـ 52 ليوم الأرض فى 192 دولة ، قضية مواجهة تغير المناخ على اولويات الاحتفال الذى أطلقته الأمم المتحدة لهذا العام تحت شعار "استثمروا فى كوكبنا" من اجل إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ.

ويصادف الاحتفال بيوم الأرض هذا العام 2022، الذكرى الـ52 لأول احتفال بيوم الأرض، وتركز حملة هذا العام، على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ، بالإضافة الى تشجيع الجميع حكومات وأفراد وشركات للقيام بدورهم، و الاعتراف بالمسئولية للمساعدة فى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، كأحد حلول تغير المناخ .

ويكون الهدف هذا العام للاحتفال بيوم الأرض ، هو التغلب على معوقات اقتصاد الوقود الأحفورى، مع ضرورة خلق اقتصاد للقرن الحالى ، يمكنه اعادة السلامة البيئية للكوكب، وحماية الانسان.

جدير بالذكر، أنه على مدار الاحتفالات الماضية بيوم الارض لمدة 51 عاما، ساعد تزايد الاهتمام بيوم الأرض، على وجود بعض التشريعات فى جميع أنحاء العالم لحماية البيئة، وإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض، والمياه والأراضى بالتحديد منذ اعلان السيناتور جايلورد نيلسون تأسيس هذا اليوم لأول مرة فى عام 1970.