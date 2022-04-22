فتح باب التقدم لبرنامج لوريال ـ يونسكو مصر "من أجل المرأة فى العلم" لعام 2022

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول فتح باب التقدم لبرنامج لوريال – يونسكو مصر "من أجل المرأة فى العلم" لعام 2022؛ بهدف مشاركة ومكافأة الشابات المصريات فى مجالات العلوم.

وأفاد التقرير، أن برنامج لوريال - يونسكو مصر "من أجل المرأة فى العلم" لعام 2022 سيُكرّم ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات فى مجال علوم الحياة والفيزياء؛ وذلك لتميز أبحاثهن، وتشجيعهن أيضًا على مواصلة حياة مهنية قيمة فى مجال العلوم.

وأوضح التقرير، أنه سيتم تقديم منحتين، قيمة كل واحدة منهما 10,000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان فى دراسات ما بعد الدكتوراه فى مختبر بحوث أو معهد أو جامعة فى مصر، كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها فى مختبر بحوث أو معهد أو جامعة فى مصر لنيل شهادة الدكتوراه.

وأشار التقرير، إلى أن آخر موعد للتقدم للجائزة 30 يوليو 2022، مضيفًا أن منح لوريال – يونسكو "من أجل المرأة فى العلم" لزمالة مصر مقدمة من مؤسسة لوريال، ولوريال مصر.

جدير بالذكر، أنه منذ بداية البرنامج فى مصر عام 2018، كرم برنامج لوريال - يونسكو مصر "من أجل المرأة فى العلم" 9 باحثات مصريات.