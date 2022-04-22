شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: استقرار فى الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما قالتi الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بمعدل 3 درجات، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، وتكون درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

وزارة الإسكان: نفذنا 462 مشروعا في سيناء بمليارات الجنيهات منذ 2014.. صور

تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العمل في 462 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين.

دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم رمضان وحتى قبيل صلاة العيد

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، لافتة إلى أنه قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا

يحل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ضيفا ثقيلا على الرجاء المغربي، مساء اليوم الجمعة، في أقوى مواجهات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وكان المارد الاحمر قد تفوق ذهاباً بهدفين مقابل هدف بالقاهرة.

موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربى

يخوض فريق الأهلي مباراة مثيرة وصعبة عندما يحل ضيفا على الرجاء المغربي في الثانية عشر منتصف الليلة على استاد مركب محمد الخامس في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا

أوكرانيا: ارتفاع ضحايا الهجوم الروسي من الأطفال إلى أكثر من 594 قتيلا ومصابا

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 594 بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

ماكرون يستعرض مهاراته فى الملاكمة فى إحدى ضواحى سان دينيس.. فيديو

قبل يومين من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يلعب الملاكمة.

وظهر ماكرون في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الملاكمة أمام أحد المدربين في ضاحية سان دينيس، حيث كانت له جولة انتخابية لاجتذاب الناخبين اليساريين.

محللون عسكريون فى ذكرى تحرير سيناء: جيش مصر قضى على الإرهاب وأعاد الأمن لأرض الفيروز

أربعون عام على تحرير سيناء ولايزال الجيش المصرى يبذل الغالى والنفيس لبقاء تلك البقعة الغالية من أرض الوطن آمنة مستقرة، وقد أجمع خبراء عسكريون - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء - على أن قواتنا المسلحة حققت انتصارًا عظيمًا في دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وأعادت الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز، لتنطلق المشروعات القومية على طريق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

البحوث الزراعية: عدد السكان مشكلة الاكتفاء من القمح وإنتاج الموسم 10ملايين طن

قال الدكتور إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم بحوث القمح بوزارة الزراعة، إن ما تشهده مصر من تطور في ملف القمح، يعد طفرة لم تحدث منذ 10 سنوات ماضية، وأضاف إبراهيم عبد الهادي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المساحات الجديدة المزروعة قمح ستساهم في زراعة نصف مليون طن زائد، متابعا: "إنتاج مصر من القمح هذا الموسم سيصل لـ 10 ملايين طن من القمح، منوها إلى أن مشروع توشكى من المشروعات الواعدة جدا في زراعة القمح، مؤكدا أن مصر كانت لها رؤية ثاقبة في زراعة هذه المساحات، والتي ساعدت على مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية في الوقت الراهن .

محمد صلاح عن أزمة تجديد عقده مع ليفربول : ليس كل شئ يتعلق بالأموال

علق النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على أزمة تجديد عقده مع ناديه والمستمرة منذ فترة طويلة ، مشيرا إلى أن ليس كل شئ في الأزمة يتعلق بالأموال.

الصحة تعلن بدء ميكنة الموارد البشرية والمستشفيات.. أم المصريين فى المقدمة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الشئون الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، علاوة على تنفيذ خطة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة.

التايمز: جونسون يخضع لتحقيق ثالث حول حفلات دواننج ستريت بعد تمرد المحافظين

قالت صحيفة التايمز اللندنية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أجبر على الخضوع لتحقيق ثالث بشأن حفلات الإغلاق فى داوننج ستريت، بعدما واجه تمردا من الوزراء الصغار الذين هددوا بالاستقالة بدلا من دعمه.

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية للعيد بخطوط قبلى منتصف الأسبوع المقبل

قررت هيئة السكة الحديد للدفع بالقطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت هيئة السكة الحديد أن الحجز متاح على القطارات الإضافية قبل ميعاد السفر بـ24 ساعة فقط على عكس القطارات المجدولة التى يتاح حجزها قبل السفر بـ14 يوما، على أن يتم حجز 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومى، حيث يتم بدء الحجز على جميع القطارات المكيفة صباح كل يوم فى تمام الساعة 7.00 صباحاً.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1090 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1090 جنيهًا للجرام، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري إلى زيادة سعرية في الدولار الأمريكي.

دار الإفتاء: يٌباح للمرأة الصائمة تذوق الطعام للحاجة

واصلت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الفتاوى المتعلقة بالصيام ومفسدات الصوم والأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان المبارك، حيث نشرت الدار 4 أشياء يباح للمرأة الصائمة فعلها، مثل استعمال الكحل واستعمال الحنَّاء.

وأضافت دار الإفتاء المصرية، خلال منشورها تحت عنوان ما يباح للمرأة الصائمة: "تذوُّق الطعام للحاجة، تأخير الغسل من الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر".