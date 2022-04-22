في نطاق مدينة نصر.. تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال المونوريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل، الأمر الذي يتطلب الغلق الكلي لكوبري أحمد الزمر المتجه لمناطق الحي العاشر فقط.

وتستلزم الاعمال إجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك على النحو التالي:

- الاتجاه القادم من شارع ذاكر حسين اتجاه مناطق الحي العاشر استكمال حركة المركبات بمسطح كوبري أحمد الزمر، فيميناً وبجوار مسجد السلام شارع إمتداد حسن مأمون فالدوران والعودة فيميناً اتجاه شارع أحمد الزم مرة أخرى وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق 28/4/2022 حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 7/5/2022.. مع الاستبقاء على حركة المركبات أعلى الكوبري المشار إليه في الاتجاه المقابل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.