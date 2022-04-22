بينهم قضايا حجب سلع غذائية.. ضبط 1214 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الوزارة من ضبط 1214 قضية تموينية متنوعة من بينهم 8 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت 23,670 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 9 طن أسمنت ) (340) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (34,106 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف- أسمدة " – 14 إسطوانة بوتاجاز – 1585 عبوة سجائر – 1 طن أسمنت)، وكذا (481).

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.