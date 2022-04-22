الارشيف / أخبار مصر

رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لقداسته موفور الصحة والتوفيق في جهده وسعيه الدائم وبحكمته المعهودة لتعزيز روح الترابط وتقوية أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن زين تقدم بخالص التهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن، مؤكدا على مواصلة دور الإعلام في تعزيز قوة النسيج الوطني بين أبناء الوطن الواحد، والحفاظ على ترابط شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا، وتحت مظلة دولة القانون.

وأضاف زين أن روح الإخاء والتسامح والمحبة ستظل - بعون الله - السمة الغالبة على شعب مصر العظيم، ودائما وطننا العزيز يظل رمزا للأمن والأمان والسلام والمحبة.​

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا