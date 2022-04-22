الحكومة تحسم الجدل بشأن حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور قرار بحذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بحذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، وأن المقررات الدراسية كما هي دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على التزام المدارس بكافة محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقاً لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.