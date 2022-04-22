مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة "برنيق" الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار برج العرب الدولي، الجمعة، أولى رحلات شركة "برنيق" للخطوط الجوية القادمة من ليبيا، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران، وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفه بين مصر وباقي دول العالم .

وقالت الشركة المصرية للمطارات، إن سلطات مطار برج العرب الدولي، استقبلت الطائرة بمدافع المياه وهو التقليد المتبع في استقبال الرحلة للمرة الأولى، ورحبت العلاقات العامة بالمطار بالركاب فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الإجتماعى، ومن المقرر وصول 3 رحلات على نفس خط الطيران أسبوعياً.