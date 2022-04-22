فخر للمصريين.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 40 لعيد تحرير سيناء .

وجاء في برقية رئيس مجلس الشيوخ :

"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي و بالإنابة عن زملائي أعضاء المجلس أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكري الأربعين لعيد تحرير سيناء، إذ تأتي هذه المناسبة لتدل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولازالوا بأرواحهم فداءً لوطننا الغالي ، وروت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء".

"إن هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وابداً فخراً لكل المصريين، ونسأل الله العلي القدير أن يبارك جهود فخامتكم ويسدد خطاكم وأن يعيد هذه المناسبة على الأمة المصرية بكل الخير والازدهار والنماء وأن يوفقكم في تحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة وتقدم وطننا الغالي وكل عام وسيادتكم و شعب مصر بقيادة فخامتكم بخير وسلام".​