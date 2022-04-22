شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال البلاد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أن هناك نشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل على القاهرة 29 درجة للعظمى والصغرى 15 درجة، والإسكندرية تسجل 24 للعظمى و14 للصغرى، وتسجل أسوان 37 للعظمى والصغرى 21، وسوهاج 34 للعظمى و17 للصغرى.

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