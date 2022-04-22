شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ10 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها. - فاصوليا بـ10‎ جنيهات. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‏‎- البسلة بـ12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- ورق عنب بـ19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها. ‏‎- يوسفي سكرى بـ7 جنيهات. - برتقال بسرة بـ7 جنيهات. - برتقال بلدى بـ5 جنيهات. - الفراولة بـ11 جنيها.