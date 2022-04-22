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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم  وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 13 جنيها.

- فاصوليا بـ10‎ جنيهات.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

‏‎- البسلة بـ12.5 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- ورق عنب بـ19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.

‏‎- يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.

- برتقال بسرة بـ7 جنيهات.

- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

- الفراولة بـ11 جنيها.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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