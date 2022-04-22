شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.
- الليمون بـ 13 جنيها.
- فاصوليا بـ10 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- ورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
- يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
- برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.